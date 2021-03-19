Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он туда ввел министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В указе говорится: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича - вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины".
Источники РБК-Украина сообщали, что сегодня состоится заседание СНБО. Однако, принятие особенно громких и сенсационных решений на заседании не ожидается.
Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи".
Отметим, секретарь СНБО заявил, что на следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции.
Также отметим, что СНБО утвердил создание Центра противодействия дезинформации.