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Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Він туди ввів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі говориться: "увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича - віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України".

Джерела РБК-Україна повідомляли, що сьогодні відбудеться засідання РНБО. Втім, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні не очікується.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував останні рішення РНБО. Він пояснив, що таким чином Україна "дає здачі".

Зазначимо, секретар РНБО заявив, що на наступному засіданні РНБО продовжать розглядати санкції.

Також зазначимо, що РНБО затвердила створення Центру протидії дезінформації.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБОМихайло Федоров
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