Зеленский завтра собирает СНБО

По словам собеседника издания, принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

Напомним, по итогу прошлого заседания СНБО поручил СБУ установить обстоятельства разработки и подписания Харьковских соглашений и проверить всех депутатов 6 созыва, которые причастны к голосованию за их ратификацию. После этого СБУ возбудила дело по факту госизмены и начала расследование.

Также СНБО утвердило решение о необходимости национализации предприятия "Мотор-Сич".

Сегодня РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки не выдвигали президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Последнему еще нужно время, но звонок обязательно состоится.