Зеленський про обмін "1000 на 1000": готуємо, перевіряємо кожне прізвище

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, що 16 травня в Стамбулі відбулися переговори між делегаціями з України та РФ. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни в Україні.

За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що досягнуто домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Згодом цю інформацію підтвердили й у Росії.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що українська сторона вже розпочала опрацювання списків на повернення.

Також днями повідомлялося, що СБУ вже формує списки російських військових, яких можуть передати Росії.

Днями Зеленський відповів, кого повертатиме Україна під час обміну.

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