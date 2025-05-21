Зеленский об обмене "1000 на 1000": готовим, проверяем каждую фамилию

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями из Украины и РФ. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны в Украине.

По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что украинская сторона уже начала проработку списков на возвращение.

Также на днях сообщалось, что СБУ уже формирует списки российских военных, которых могут передать России.

На днях Зеленский ответил, кого будет возвращать Украина во время обмена.

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