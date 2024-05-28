Зеленський: обмеження на удари по РФ є несправедливим, але ризикувати підтримкою не можна

Україна вважає несправедливим те, що її обмежують у використанні західної зброї проти російської території. Водночас вона не може ризикувати підтримкою союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Вони (росіяни, - ред.) б'ють просто по людях. Там само як ви бачили по Харкову, просто будівельний гіпермаркет. Просто вбили дітей. Ти не можеш їм відповісти нічим. Ти вже бачиш точки, навіть від розвідок отримуєш мапи, супутникові знімки, ти бачиш де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається це несправедливо", - заявив президент.

За словами Зеленського, Україна не ризикує підтримкою партнерів, у зв'язку з чим не застосовує зброю Заходу проти території Росії. Водночас Київ закликає надати можливість нашим бійцям відбивати відповідні удари по російських військовослужбовцях.

Україна просить дозволу на удари по Росії західною зброєю

На тлі російського наступу Київ посилив заклик до НАТО, аби отримати дозвіл на удари по російській території західною зброєю. В першу чергу, це стосується Сполучених Штатів Америки (США), Францію й Британію, які надають Україні далекобійні снаряди. Ними ж можна було б уражати угруповання ворога, які розташовані поруч з кордоном.

Ще у травні державний секретар США Ентоні Блінкін заявив, що Україна самостійно вирішує як їй застосовувати допомогу, втім пізніше у Штатах його слова заперечили.

Водночас є країни, які все ж підтримують розширення можливостей для наших бійців.