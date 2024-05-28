Зеленский: ограничения на удары по РФ несправедливы, но рисковать поддержкой нельзя

Украина считает несправедливым то, что ее ограничивают в использовании западного оружия против российской территории. В то же время она не может рисковать поддержкой союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Они (россияне, - ред.) бьют просто по людям. Там же как вы видели по Харькову, просто строительный гипермаркет. Просто убили детей. Ты не можешь им ответить ничем. Ты уже видишь точки, даже от разведок получаешь карты, спутниковые снимки, ты видишь где они стоят, но ты не можешь им ответить. Мне кажется это несправедливо", - заявил президент.

По словам Зеленского, Украина не рискует поддержкой партнеров, в связи с чем не применяет оружие Запада против территории России. В то же время Киев призывает предоставить возможность нашим бойцам отражать ответные удары по российским военнослужащим.

Украина просит разрешения на удары по России западным оружием

На фоне российского наступления Киев усилил призыв к НАТО, чтобы получить разрешение на удары по российской территории западным оружием. В первую очередь, это касается Соединенных Штатов Америки (США), Франции и Британии, которые предоставляют Украине дальнобойные снаряды. Ими же можно было бы поражать группировки врага, которые расположены рядом с границей.

Еще в мае государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что Украина самостоятельно решает, как ей применять помощь , впрочем, позже в Штатах его слова опровергли.

В то же время, есть страны, которые все же поддерживают расширение возможностей для наших бойцов.