У Херсоні росіяни дроном атакували "швидку": постраждали медики

В ніч проти 18 червня у Херсоні окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги. Двоє медиків отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації.

Внаслідок атаки поранення дістали двоє медиків - 34-річний парамедик і 42-річний медичний технік. Обоє отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їх було оперативно доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

"Близько опівночі російські терористи з дрона вдарили по авто "екстренки", бригада якої прибула на виклик у Корабельному районі", - повідомили в МВА.

Удари РФ по Херсону

Херсон щоденно страждає від російських атак, адже місто й досі перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії. Правобережну частину Херсонщини Збройні сили України звільнили восени 2022 року, однак лівобережжя області залишається під окупацією Росії. Ще окупанти активно використовують дрони.

Нагадаємо, що вчора 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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