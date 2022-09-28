Зеленський обговорив з Трюдо "референдуми" і ядерний шантаж РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили протидію російській агресії на тлі безпрецедентного тиску та шантажу з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

"Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності", - додав Зеленський.

Президент заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж.

Сторони обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні, а також спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Окрім цього, глава держави подякував Трюдо за надану Канадою оборонну підтримку та послідовну санкційну політику щодо Росії. Зеленський також привітав наміри "Групи семи" встановити граничну ціну на російську нафту.

Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції від міжнародних партнерів на визнання "результатів" псевдореферендумів РФ.

"Мета цих фейкових референдумів - анексія нових українських земель", - зазначив він.

Зеленський подякував Трюдо за підтримку нашої країни і принципову позицію Канади щодо невизнання "референдумів", проведених РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, що раніше Трюдо наголошував, що Канада ніколи не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України.

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