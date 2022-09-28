RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с Трюдо "референдумы" и ядерный шантаж РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обсудили противодействие российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку нашей страны и принципиальную позицию Канады по непризнанию "референдумов", проведенных РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"Цель этих фейковых референдумов - аннексия новых украинских земель", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции от международных партнеров на признание "результатов" псевдореферендумов РФ.

Кроме этого, глава государства поблагодарил Трюдо за оказанную Канадой оборонную поддержку и последовательную санкционную политику в отношении России. Зеленский также приветствовал намерения "Группы семи" установить предельную цену на российскую нефть.

Стороны обсудили необходимость предоставления дальнейшей экономической поддержки Украине и специализированных автомобилей для разминирования деоккупированных территорий.

Президент заявил о необходимости жесткой реакции на российский ядерный шантаж.

"Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж. Этому должен быть положен конец. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", - добавил Зеленский.

Отметим, что ранее Трюдо подчеркивал, что Канада никогда не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжастин Трюдо