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Зеленський обговорив з Трюдо "референдуми" і ядерний шантаж РФ

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Середа 28 вересня 2022 18:56
Зеленський обговорив з Трюдо "референдуми" і ядерний шантаж РФ Фото: президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили протидію російській агресії на тлі безпрецедентного тиску та шантажу з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський подякував Трюдо за підтримку нашої країни і принципову позицію Канади щодо невизнання "референдумів", проведених РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"Мета цих фейкових референдумів - анексія нових українських земель", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції від міжнародних партнерів на визнання "результатів" псевдореферендумів РФ.

Окрім цього, глава держави подякував Трюдо за надану Канадою оборонну підтримку та послідовну санкційну політику щодо Росії. Зеленський також привітав наміри "Групи семи" встановити граничну ціну на російську нафту.

Сторони обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні, а також спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Президент заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж.

"Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності", - додав Зеленський.

Зазначимо, що раніше Трюдо наголошував, що Канада ніколи не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України.

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Володимир Зеленський Джастін Трюдо
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