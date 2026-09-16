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Смілянський судиться з НБУ та звинуватив Пишного в особистій помсті

14:03 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Смілянський судиться з НБУ та звинуватив Пишного в особистій помсті Фото: керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський (Влад Нестеров, РБК-Україна)
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Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський подав до суду позов проти Національного банку України. Він вимагає скасувати рішення про своє звільнення і обіцяє відповісти особисто голові НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Смілянського у Фейсбуці.

Позов до адміністративного суду

Смілянський разом зі своїми адвокатами звернувся до Київського окружного адміністративного суду. Керівник "Укрпошти" вимагає скасувати рішення НБУ про його звільнення через нібито професійну непридатність.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника "Укрпошти" застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в "Укрпошти", і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів", - повідомив гендиректор поштового оператора.

Смілянський сказав, що НБУ спробував знищити його професійну репутацію, визнавши професійно непридатним.

"Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного. Позов подав особисто. Своїх юристів теж оплачую сам", - попереджає Смілянський.

Що передувало конфлікту

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський продовжив виконувати обов'язки гендиректора "Укрпошти" у повному обсязі попри вимогу НБУ відсторонити його від керівництва.

Тим часом у Національному банку пояснювали, що рішення про професійну непридатність Смілянського ухвалили одностайно два колегіальні органи регулятора ще у листопаді 2025 року.

Також НБУ повідомляв, що "Укрпошта" отримала понад 400 мільйонів гривень операційного збитку за 2025 рік.

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