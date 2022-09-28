Зеленский обсудил с Трюдо "референдумы" и ядерный шантаж РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обсудили противодействие российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку нашей страны и принципиальную позицию Канады по непризнанию "референдумов", проведенных РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"Цель этих фейковых референдумов - аннексия новых украинских земель", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции от международных партнеров на признание "результатов" псевдореферендумов РФ.

Кроме этого, глава государства поблагодарил Трюдо за оказанную Канадой оборонную поддержку и последовательную санкционную политику в отношении России. Зеленский также приветствовал намерения "Группы семи" установить предельную цену на российскую нефть.

Стороны обсудили необходимость предоставления дальнейшей экономической поддержки Украине и специализированных автомобилей для разминирования деоккупированных территорий.

Президент заявил о необходимости жесткой реакции на российский ядерный шантаж.

"Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж. Этому должен быть положен конец. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", - добавил Зеленский.