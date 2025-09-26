Зеленський обговорив з Трампом скасування обмежень на постачання зброї для України

Очільник МЗС зазначив, що президент Зеленський мав дуже продуктивну розмову з Трампом, зокрема "це було одне з тих спілкувань історичного характеру, які змінюють парадигму".

Сибіга уточнив, що на переговорах йшлося про заморожені активи РФ. За його словами, Київ дуже сподівається, що на цьому напрямку буде прогрес, оскільки "справедливо, щоб саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією".

"Звичайно, йшла мова про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну 600-800 дронами, отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", - зазначив Сибіга.