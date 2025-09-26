Зеленский обсудил с Трампом отмену ограничений на поставки оружия для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом отмену ограничений на поставки оружия для сдерживания России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Глава МИД отметил, что президент Зеленский имел очень продуктивный разговор с Трампом, в частности "это было одно из тех общений исторического характера, которые меняют парадигму".
Сибига уточнил, что на переговорах речь шла о замороженных активах РФ. По его словам, Киев очень надеется, что на этом направлении будет прогресс, поскольку "справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые оно вызвало своей агрессией".
"Конечно, шла речь о снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 600-800 дронами, будет получать пропорциональный ответ, а то и больше", - отметил Сибига.
На днях издание The Telegraph сообщило, что на днях президент Владимир Зеленский на закрытой встрече с Дональдом Трампом поднял вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, способных наносить удары на расстояние до 1600 километров.
По словам Зеленского, Украина может не применять эти ракеты, но само их наличие будет хорошим фактором сдерживания от массированных воздушных атак по Украине.
Издание Axios сообщило, что Трамп отказал в удовлетворении такой просьбы. Однако Зеленский верит, что со временем Украина получит эти ракеты.
Кроме того, по данным СМИ, Трамп готов отменить запрет на удары дальнобойным оружием по России.
Этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе во время встречи представителей Украины с главой Пентагона Питом Хегсетом.