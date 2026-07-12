Зеленський обговорив з Тереховим поширення досвіду Харкова на інші міста

Харків має якнайшвидше реалізувати плани стійкості міста в умовах щоденних російських обстрілів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
Глава держави провів зустріч із мером Харкова Ігорем Тереховим. Головною темою розмови став захист міста, яке щодня перебуває під ударами російських терористів.
"Виклики для міста дуже серйозні - Харків під щоденними російськими терористичними ударами. Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб", - зазначив Зеленський.
Сторони обговорили взаємодію між центральною, обласною та місцевою владами, а також ключові потреби харківських громад.
Президент наголосив, що всі рішення, які зараз готуються для захисту міста, мають бути втілені максимально оперативно. За його словами, досвід Харкова у підтримці жителів під час війни є унікальним.
"Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", - підкреслив президент та подякував усім, хто працює заради безпеки громадян.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення Кабінету міністрів та кадрове перезавантаження правоохоронних органів. Зокрема, чинна прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко залишить свою посаду задля переходу на інший напрямок роботи.
Раніше глава держави анонсував оновлення Кабміну та заміну Свириденко на нову посаду, запропонувавши їй очолити інший значимий вектор.
Згодом у Верховній Раді назвали кандидатів на крісло прем'єра, зазначивши, що замість очільниці уряду наразі розглядають одразу кількох чинних міністрів.
Парламент може розглянути питання відставки чинного складу уряду вже найближчими днями.
Детальніше про причини кадрових рішень та про те, чому Свириденко йде з посади, читайте в матеріалі РБК-Україна "Відставка Кабміну. Що відомо про рішення Зеленського та чому Свириденко йде з посади".