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Зеленский обсудил с Тереховым распространение опыта Харькова на другие города

17:06 12.07.2026 Вс
2 мин
Встреча состоялась на фоне анонса обновления Кабмина
aimg Сергей Козачук
Фото: Зеленский встретился с мэром Харькова Тереховым (t.me/V_Zelenskiy_official)

Харьков должен как можно быстрее реализовать планы по устойчивости города в условиях ежедневных российских обстрелов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Детали встреч и вызовов для города

Глава государства провел встречу с мэром Харькова Игорем Тереховым. Главной темой разговора стала защита ежедневно находящегося под ударами российских террористов города.

"Вызовы для города очень серьезные - Харьков под ежедневными российскими террористическими ударами. Важно, что в Харькове при этом необходима помощь людям и действительно оперативная работа городских служб", - отметил Зеленский.

Стороны обсудили взаимодействие между центральными, областными и местными властями, а также ключевые потребности харьковских общин.

Реализация планов устойчивости

Президент подчеркнул, что все готовящиеся для защиты города решения должны быть воплощены максимально оперативно. По его словам, опыт Харькова в поддержке жителей во время войны уникален.

"Планы устойчивости должны быть реализованы как можно скорее. Опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие наши города и общины", - подчеркнул президент и поблагодарил всех, кто работает ради безопасности граждан.

Кадровые перемены во власти

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление Кабинета министров и кадровую перезагрузку правоохранительных органов. В частности, действующая премьер-министр Украины Юлия Свириденко покинет свой пост для перехода на другое направление работы.

Ранее глава государства анонсировал обновление Кабмина и замену Свириденко новой должностью, предложив ей возглавить другой значимый вектор.

Впоследствии в Верховной Раде назвали кандидатов на кресло премьера, отметив, что вместо главы правительства сейчас рассматривают сразу нескольких действующих министров.

Парламент может рассмотреть вопрос отставки действующего состава правительства в ближайшие дни.

Детальнее о причинах кадровых решений и о том, почему Свириденко уходит с должности, читайте в материале РБК-Украина "Отставка Кабмина. Что известно о решениях Зеленского и почему Свириденко уходит с должности".

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