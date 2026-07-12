Зеленський обговорив з Тереховим поширення досвіду Харкова на інші міста

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Деталі зустрічі та виклики для міста

Глава держави провів зустріч із мером Харкова Ігорем Тереховим. Головною темою розмови став захист міста, яке щодня перебуває під ударами російських терористів.

"Виклики для міста дуже серйозні - Харків під щоденними російськими терористичними ударами. Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб", - зазначив Зеленський.

Сторони обговорили взаємодію між центральною, обласною та місцевою владами, а також ключові потреби харківських громад.

Реалізація планів стійкості

Президент наголосив, що всі рішення, які зараз готуються для захисту міста, мають бути втілені максимально оперативно. За його словами, досвід Харкова у підтримці жителів під час війни є унікальним.

"Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", - підкреслив президент та подякував усім, хто працює заради безпеки громадян.