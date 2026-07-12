Зеленский обсудил с Тереховым распространение опыта Харькова на другие города

Харьков должен как можно быстрее реализовать планы по устойчивости города в условиях ежедневных российских обстрелов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал.

Детали встреч и вызовов для города

Глава государства провел встречу с мэром Харькова Игорем Тереховым. Главной темой разговора стала защита ежедневно находящегося под ударами российских террористов города.

"Вызовы для города очень серьезные - Харьков под ежедневными российскими террористическими ударами. Важно, что в Харькове при этом необходима помощь людям и действительно оперативная работа городских служб", - отметил Зеленский.

Стороны обсудили взаимодействие между центральными, областными и местными властями, а также ключевые потребности харьковских общин.

Реализация планов устойчивости

Президент подчеркнул, что все готовящиеся для защиты города решения должны быть воплощены максимально оперативно. По его словам, опыт Харькова в поддержке жителей во время войны уникален.

"Планы устойчивости должны быть реализованы как можно скорее. Опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие наши города и общины", - подчеркнул президент и поблагодарил всех, кто работает ради безопасности граждан.