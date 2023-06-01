Зеленський обговорив з Сунаком необхідність посилення ППО України на тлі російських атак

Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Сунака за останній місяць. Зокрема, президент України подякував Британії за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією - за лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, а також готовності почати підготовку українських пілотів.

Зеленський також високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", - сказав він.

Під час переговорів Зеленський розповів Сунаку про ситуацію на передовій. Президент наголосив на тому, що протягом останніх днів росіяни значно активізували ракетний терор та атаки дронами, що свідчить про необхідність посилення ППО України.

"Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами", - сказав Зеленський.

На зустрічі також порушували питання щодо очікувань України від саміту НАТО у Вільнюсі. Зеленський зазначив, що для нашої держави важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в НАТО, що буде ще одним мотиваційним чинником для ЗСУ та всього українського народу.

Окрему увагу політики приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на Росію та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Посилення російських обстрілів

Зазначимо, що у травні Росія знову почала активно атакувати територію України. При цьому окупанти ведуть комбіновані атаки ракетами різних типів та дронами.

Лише цієї вночі росіяни атакували Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер", усі вони були збиті. Проте через падіння уламків загинуло три людини.

Співпраця України з Британією

Зазначимо, що Британія - одна з країн, які найбільше підтримує Україну у відбитті російської агресії.

Так, нещодавно Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які наші військові вже використовують на передовій.

Саме Британія разом із Нідерландами очолили створення коаліції винищувачів для України, після чого їх підтримала ще низка країн. До того ж ЗМІ повідомляли, що Британія стане першою країною, яка запустить програму підготовки українських пілотів на F-16.