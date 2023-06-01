Зеленский обсудил с Сунаком необходимость усиления ПВО Украины на фоне российских атак

Это уже третья встреча Зеленского и Сунака за последний месяц. В частности, президент Украины поблагодарил Британию за мощную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией - за лидерство в создании танковой и авиационной коалиций, а также готовность начать подготовку украинских пилотов.

Зеленский также высоко оценил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам победить", - сказал он.

В ходе переговоров Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на передовой. Президент отметил, что в течение последних дней россияне значительно активизировали ракетный террор и атаки дронами, что свидетельствует о необходимости усиления ПВО Украины.

"Для защиты населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами", - сказал Зеленский.

На встрече также поднимались вопросы ожиданий Украины от саммита НАТО в Вильнюсе. Зеленский отметил, что для нашего государства важно получить четкий сигнал о перспективах членства в НАТО, что станет еще одним мотивационным фактором для ВСУ и всего украинского народа.

Отдельное внимание политики уделили реализации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, необходимости дальнейшего усиления давления на Россию и подготовки к проведению Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.

Усиление российских обстрелов

Отметим, что в мае Россия снова начала активно атаковать территорию Украины. При этом оккупанты ведут комбинированные атаки ракетами разных типов и дронами.

Только этой ночью россияне атаковали Киев 10 ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Однако из-за падения обломков погибли три человека.

Сотрудничество Украины с Британией

Отметим, что Британия - одна из стран, которая больше всех поддерживает Украину в отражении российской агрессии.

Так, недавно Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые наши военные уже используют на передовой.

Именно Британия вместе с Нидерландами возглавили создание коалиции истребителей для Украины, после чего их поддержал еще ряд стран. К тому же, СМИ сообщали, что Британия станет первой страной, которая запустит программу подготовки украинских пилотов на F-16.