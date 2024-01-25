Зеленський обговорив з президентом Словенії початок переговорів по гарантіям безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі словенським колегою Наташею Пірц Мусар. Обговорили початок роботи над безпековими гарантіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.
Про що говорили:
"Відзначив приєднання Словенії до вільнюської декларації G7, поспілкувалися про початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації", - додає президент.
"Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів у Харкові й Житомирській області, а також у реконструкції лікарні в Ізюмі", - розповів Зеленський.
Відповідно до угоди, яка була підписана ще 4 грудня 2023 року в Любляні, Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування.
В листопаді Любляна заявила про готовність виділити гранти до 5 мільйонів євро на інфраструктурні об'єкти у рамках допомоги з відбудови нашої країни.
Як розповідало раніше Defense News, Словенія, у питаннях оборонної підтримки України, вважає за краще "тримати більшість деталей у таємниці". Серед найбільших відомих прикладів допомоги можна назвати постачання десятків бойових машин піхоти BVP M80A минулого року.
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