Зеленский обсудил с президентом Словении начало переговоров по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со словенским коллегой Наташей Пирц Мусар. Обсудили начало работы над гарантиями безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
О чём говорили:
"Отметил присоединение Словении к вильнюсской декларации G7, пообщались о начале работы над двусторонним документом по гарантиям безопасности в рамках этой декларации", - добавляет президент.
"Словения приняла участие в создании реабилитационных центров в Харькове и Житомирской области, а также в реконструкции больницы в Изюме", - рассказал Зеленский.
В соответствии с соглашением, которое было подписано ещё 4 декабря 2023 года в Любляне, Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование.
В ноябре Любляна заявила о готовности выделить гранты до 5 миллионов евро на инфраструктурные объекты в рамках помощи по восстановлению нашей страны.
Как рассказывало ранее Defense News, Словения, в вопросах оборонной поддержки Украины, предпочитает "держать большинство деталей в тайне". Среди крупнейших известных примеров помощи можно назвать поставки десятков боевых машин пехоты BVP M80A в прошлом году.
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