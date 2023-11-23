Словенія готова виділити гранти до 5 млн євро на відбудову України

Словенія висловила готовність виділяти гранти до 5 мільйонів євро на інфраструктурні об'єкти у рамках допомоги з відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

На зустрічі словенської делегації з головою Агентства відновлення Мустафою Найємом та заступницею міністра інфраструктури Анною Юрченко сторони обговорили питання відбудови України та співробітництва між країнами у цьому напрямку.

"Словенія готова виділити до 5 млн євро грантових коштів на відбудову інфраструктурних обʼєктів. Проєкти відбудови можуть бути подані до Центру міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR)", - розповіли в Агентстві.

Також зазначається, що ці грантові кошти покриють до 50% від вартості проекту.

У відомстві додали, що Агентство відновлення готове "масштабувати успішні проекти для збільшення темпів відбудови".

За словами Найєма, пріоритетом є відбудова максимальної кількості пошкоджених інфраструктурних об'єктів для "надання базових послуг населенню у всіх регіонах України".

Зустріч делегації Словенії із представниками Агентства відновлення України та Мінінфраструктури України 23 листопада (фото: facebook.com/agency.for.restoration)

Допомога Україні від Словаччини

Минулого року Міністерство закордонних та європейських справ Словенії виділило 3,46 млн євро бюджетних коштів на гуманітарну, матеріальну допомогу та допомогу розвитку України.

Як очікується, цього року словенською стороною буде виділена 6,14 млн євро.

Як зазначила заступниця глави Мінінфраструктури України Юрченко, це "найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття".