Україна отримала розвідувальні дрони зі Словенії, - Defense News

Сили оборони України отримали від словенського виробника безпілотників C-Astral партію розвідувальних дронів Belin. Передача відбулася нещодавно і не афішувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News .

За словами оператора дрона Bramor із C-Astral на симпозіумі GSOF, ці БПЛА "використовуються українцями вже деякий час".

"У нас є деякі канали зв'язку з військовослужбовцями, які використовують їх для отримання зворотного зв'язку та внесення відповідних покращень"? - розповів він журналістам.

Компанія Moderc не уточнила, коли nf скільки дронів отримала Україна, але зазначила, що "це сталося порівняно відносно недавно", і були задіяні кілька систем.

"Неясно, чи були системи відправлені безпосередньо та виключно компанією, чи міністерство оборони Словенії надало технологію зі своїх власних запасів, оскільки в країні експлуатуються дрони цього типу", - йдеться у публікації.

Що відомо про ці безпілотники

БпЛА Belin (система також відома як Bramor C4EYE) повністю виробляється та збирається цією словенською компанією. Вони є безпілотником літакового типу без засобів озброєння, і призначені в першу чергу для ведення розвідки, рекогносцирування та спостереження, а також для супроводу конвоїв.

Ці дрони запускається з катапульти. Система має максимальну тривалість роботи 3 години, і може працювати на відстані до 40 кілометрів по лінії зв'язку прямої видимості.

Як дрони Belin "поводяться" на фронті

За словами представників компанії, радіоелектронна боротьба виявилася головною проблемою для її дронів на фронті в Україні. Інший оператор та інструктор дронів C-Astral звернув увагу на необхідність підвищити стійкість навігаційних систем апарату або подолати втрату сигналу.

"Навіть якщо у вас є заміна, глобальна навігаційна супутникова система дрона часто може бути заблокована над територією противника або його зв'язок з пілотом може бути відключений", - сказав він журналістам на умовах анонімності.

Оператор додав, що фіксувалися і випадки "дружньої електронної війни", коли системи радіоелектронної боротьби можуть глушити власні дрони.

Допомога Україні від Словенії

У публікації зазначається, що Словенія у питаннях оборонної підтримки України вважає за краще "тримати більшість деталей у таємниці".

Серед найбільших відомих прикладів військової допомоги українській стороні від Словенії можна назвати постачання десятків бойових машин піхоти BVP M80A минулого року.

Нагадаємо також, що раніше у жовтні на Варшавському безпековому форумі міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець заявив про те, що країна надала Україні техніку на одну бригаду.