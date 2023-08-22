Зеленський обговорив з прем'єром Болгарії безпеку в морі та альтернативні "зернові коридори"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зеленський подякував Денкову за всебічну підтримку України в боротьбі з Росієї, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки.

Президент України і голова уряду Болгарії обговорили подальшу співпрацю для захисту нашої країни.

Зокрема, вони приділили особливу увагу ситуації в Чорноморському регіоні та обговорили співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" альтернативними шляхами.

"Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для "зернового коридору". Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому", - сказав Зеленський.

Він подякував Денкову за підтримку української формули миру та готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів.

Президент також відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на саміті НАТО у Вільнюсі.

Прем’єр Болгарії зі свого боку підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року.

Візит Зеленського до Європи

Після того, як Зеленський на вихідних відвідав Швецію, Нідерланди та Данію, він вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Окрім того, повідомлялося, що Зеленський в Афінах проведе зустріч із президентом Сербії Олександром Вучичем.

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