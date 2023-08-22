Лідери 11 країн на саміті в Афінах підписали декларацію на підтримку України
Лідери 11 країн південно-східної Європи під час Балканського саміту у Греції підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Greece.
Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку "незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії".
У документі також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину, і "як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї".
"Вторгнення РФ в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний момент для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту", - йдеться в декларації.
У документі також наголошується, що "закони та принципи, які так довго сприяли стабільному і передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стали свідками прояву руйнівних наслідків ревізіонізму".
"Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначено в декларації.
Документ підписали 11 лідерів у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн:
- президент Сербії Александар Вучич;
- президент Молдови Майя Санду;
- президент України Володимир Зеленський;
- президент Чорногорії Яков Мілатович;
- прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс;
- прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку;
- прем’єр-міністр Косово Альбін Курті;
- голова Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряна Кришто;
- прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський;
- прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков;
- прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
Нагадаємо, вчора, 21 серпня, президент Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч з президентом Греції Катеріною Сакелларопулу. Під час зустрічі вони обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з огляду на продовження війни РФ проти України.
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