Болгарія приєдналася до декларації G7 з гарантій безпеки для України
Болгарія приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України. Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні", - заявив він.
Єрмак додав, що приєднання Болгарії до декларації також сприяє подальшому розвитку українсько-болгарської співпраці.
Гарантії безпеки для України
Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії в період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.
При цьому у литовській столиці відбулося підписання спільної декларації, яка передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки.
Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 15 країн, а Офіс президента веде переговори зі США та Великобританією.
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