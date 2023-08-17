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Болгарія приєдналася до декларації G7 з гарантій безпеки для України

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Четвер 17 серпня 2023 21:42
Болгарія приєдналася до декларації G7 з гарантій безпеки для України Фото: Болгарія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Болгарія приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України. Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні", - заявив він.

Єрмак додав, що приєднання Болгарії до декларації також сприяє подальшому розвитку українсько-болгарської співпраці.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії в період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

При цьому у литовській столиці відбулося підписання спільної декларації, яка передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 15 країн, а Офіс президента веде переговори зі США та Великобританією.

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