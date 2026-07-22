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"Хочу, щоб перемогла Україна": голова Генштабу США назвав спосіб зупинити РФ

19:19 22.07.2026 Ср
2 хв
Генерал також розповів, чи є Москва другом Вашингтона
aimg Валерій Ульяненко
"Хочу, щоб перемогла Україна": голова Генштабу США назвав спосіб зупинити РФ Фото: генерал Ден Кейн (Getty Images)
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США прагнуть перемоги України у війні проти Росії. Для успіху Києва необхідно суттєво обмежити фінансові доходи Москви.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням C-SPAN.

Під час слухань у Сенаті сенатор-республіканець Джон Кеннеді запитав генерала, кого саме Вашингтон хоче бачити переможцем у російсько-українській війні.

"Я хочу, щоб перемогла Україна", - наголосив Ден Кейн.

На запитання про те, чи можна вважати Росію другом Америки, генерал відповів, що так не думає. Він підкреслив, що між країнами зберігаються складні та напружені відносини.

Як перекрити доходи Кремля

Американський генерал наголосив, що ключовим фактором для успіху України є позбавлення агресора ресурсів для ведення війни.

За його словами, Україні допоможе перемогти перекриття фінансових потоків Росії, зокрема обмеження прибутків від продажу нафти на світових ринках.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що 23 липня зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За його словами, однією з головних тем переговорів стане обговорення можливих шляхів припинення війни в Україні.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру повертати Україні частину окупованих територій у межах потенційної мирної угоди.

РБК-Україна також повідомляло, що Росія готує провокації під чужим прапором, спрямовані проти країн-членів НАТО, щоб послабити довіру союзників до України.

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