Зеленський обговорив з канцлером Австрії вступ до ЄС до 2027 року
Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером питання вступу України до Євросоюзу до 2027 року. Зеленський запросив його відвідати Україну найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.
Зеленський зазначив, що під час розмови із Штокером обговорив з ним енергетичну ситуацію в Україні після численних терактів Росії. Він подякував канцлеру за те, що Австрія виділила кошти на підтримку українського енергосектору.
Окремо Зеленський та Штокер обговорили переговори в ОАЕ минулого тижня. Зеленський підкреслив, що вступ України до Європейського Союзу - одна з ключових гарантій безпеки, не тільки для Києва, але й для Європи.
"Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату - 2027 рік - і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - відзначив він.
Зеленський додав, що запросив Штокера відвідати Україну найближчим часом.
Нагадаємо, що мирний план США, який презентував Вашингтон, передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.
Проте в ЄС відчайдушно пручаються, заявляючи, що вступ до 2027 року наразі малоймовірний. Річ у тім, що Україна офіційно ще не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.
В Україні нещодавно підтвердили, що у початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах під егідою США, була зафіксована дата вступу до Євросоюзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядається через заперечення з боку окремих держав-членів ЄС.