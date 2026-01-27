ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський обговорив з канцлером Австрії вступ до ЄС до 2027 року

Україна, Вівторок 27 січня 2026 14:48
UA EN RU
Зеленський обговорив з канцлером Австрії вступ до ЄС до 2027 року Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером питання вступу України до Євросоюзу до 2027 року. Зеленський запросив його відвідати Україну найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

Зеленський зазначив, що під час розмови із Штокером обговорив з ним енергетичну ситуацію в Україні після численних терактів Росії. Він подякував канцлеру за те, що Австрія виділила кошти на підтримку українського енергосектору.

Окремо Зеленський та Штокер обговорили переговори в ОАЕ минулого тижня. Зеленський підкреслив, що вступ України до Європейського Союзу - одна з ключових гарантій безпеки, не тільки для Києва, але й для Європи.

"Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату - 2027 рік - і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - відзначив він.

Зеленський додав, що запросив Штокера відвідати Україну найближчим часом.

Нагадаємо, що мирний план США, який презентував Вашингтон, передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.

Проте в ЄС відчайдушно пручаються, заявляючи, що вступ до 2027 року наразі малоймовірний. Річ у тім, що Україна офіційно ще не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.

В Україні нещодавно підтвердили, що у початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах під егідою США, була зафіксована дата вступу до Євросоюзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядається через заперечення з боку окремих держав-членів ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Австрія Вступ в ЄС
Новини
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін