Зеленський обговорив з канцлером Австрії вступ до ЄС до 2027 року

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Крістіаном Штокером питання вступу України до Євросоюзу до 2027 року. Зеленський запросив його відвідати Україну найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

Зеленський зазначив, що під час розмови із Штокером обговорив з ним енергетичну ситуацію в Україні після численних терактів Росії. Він подякував канцлеру за те, що Австрія виділила кошти на підтримку українського енергосектору.

Окремо Зеленський та Штокер обговорили переговори в ОАЕ минулого тижня. Зеленський підкреслив, що вступ України до Європейського Союзу - одна з ключових гарантій безпеки, не тільки для Києва, але й для Європи.

"Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату - 2027 рік - і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - відзначив він.

Зеленський додав, що запросив Штокера відвідати Україну найближчим часом.