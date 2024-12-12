Зеленський обговорив із командирами ЗСУ потреби бригад у дронах та підготовку військових

Важливим є питання підготовки українських військових. Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він сьогодні говорив із командирами батальйонів і рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад і 128-ї окремої бригади ТрО. Вони обговорювали якість бойової роботи, та необхідні умови для бойових результатів. Також порушувалось питання підготовки військових.

"Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання", - написав Зеленський.

Президент звернув увагу і на забезпечення бригад дронами та роботу з ними. Він нагадав, що наразі є всі необхідні доручення Кабінету Міністрів та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів.

"Говорили і про розвиток системи протидії розвідувальним ворожим дронам. Є успішні результати, маємо їх масштабувати", - заявив Зеленський.

Пізніше у зверненні Зеленський уточнив, що мав розмову з командирами різних ланок: комбати, старші офіцери. На думку президента, наразі потрібні зміни в тренуванні військових, зокрема у навчальних центрах.

"У самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати і швидше. Бойова бригада - часто це найкращий інструктор. Дуже правильна річ – це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони – саме які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо", - сказав президент у зверненні.

Зеленський звернув увагу і на те, що в Україні має змінюватись робота з дронами. Адже вона має адаптуватися під розвиток бойової ситуації.

"Війна вимагає змін, щоб берегти життя. Життя наших хлопців і захищати Україну", - підкреслив він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу втрати Росії склали 1390 військових. Вдалось знешкодити 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

Станом на 17:00 на фронті від початку доби вже відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.