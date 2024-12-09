Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах
Президент Володимир Зеленський доручив знайти додаткові кошти на закупівлю дронів. Їх буде виділено безпосередньо бригадам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
За його словами, він сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Обговорили також і операцію у Курській області.
Також окремо була доповідь полковника Павла Паліси, якого нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента.
"Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо - для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо," - розповів Зеленський.
Президент доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково.
Виробництво зброї в Україні
В Україні за останні роки суттєво зросли обсяги виробництва зброї, що стало ключовим фактором у підтримці Збройних сил під час війни з Росією.
Оборонно-промисловий комплекс країни активно розвивається завдяки співпраці з міжнародними партнерами, які надають фінансування для розширення виробництва та постачання військової техніки, зокрема безпілотників.
Ці заходи сприяють оснащенню українських військових сучасними бойовими засобами, а також забезпечують економічну стабільність навіть у складних умовах війни.
У серпні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала новітню ракету-дрон під назвою "Паляниця". Він підкреслив, що ця зброя є результатом роботи українських конструкторів.
Також Україна розробляє далекобійні дрони. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, українські дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км.
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