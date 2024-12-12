Зеленский обсудил с командирами ВСУ потребности бригад в дронах и подготовку военных

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он сегодня говорил с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады ТрО. Они обсуждали качество боевой работы, и необходимые условия для боевых результатов. Также поднимался вопрос подготовки военных.

"Нужны изменения в учебных центрах, осовременивание этой системы. Должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задачи", - написал Зеленский.

Президент обратил внимание и на обеспечение бригад дронами и работу с ними. Он напомнил, что сейчас есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений.

"Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать", - заявил Зеленский.

Позже в обращении Зеленский уточнил, что разговаривал с командирами разных звеньев: комбаты, старшие офицеры. По мнению президента, сейчас нужны изменения в тренировке военных, в частности в учебных центрах.

"В самих бригадах весь эффективный опыт обучения надо масштабировать и быстрее. Боевая бригада - часто это лучший инструктор. Очень правильная вещь - это средства прямо в бригады, чтобы они по своему усмотрению покупали дроны - именно какие им нужны. Средства мы увеличиваем", - сказал президент в обращении.

Зеленский обратил внимание и на то, что в Украине должна меняться работа с дронами. Ведь она должна адаптироваться под развитие боевой ситуации.

"Война требует изменений, чтобы беречь жизни. Жизнь наших ребят и защищать Украину", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за минувшие сутки потери России составили 1390 военных. Удалось обезвредить 6 танков, 28 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, две крылатые ракеты, 54 автомобиля и единицу специальной техники.

По состоянию на 17:00 на фронте с начала суток уже произошло 138 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.