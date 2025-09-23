Зеленський обговорив з главою МВФ використання заморожених активів РФ

Візит Зеленського до Нью-Йорка

Нагадаємо, що в ніч на 23 серпня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським прибула до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей та саміті Кримської платформи

Крім того, глава держави поінформував, що під час цього візиту у нього заплановано майже два десятки зустрічей.

Зокрема, він повідомив, що вже зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаревим. Вони обговорили зусилля для завершення війни в Україні, а також співпрацю між країнами.

Також відомо, що сьогодні, у вівторок, президент Володимир Зеленський має зустрітися з лідером США Дональдом Трампом. Напередодні глава держави повідомив, що збирається обговорити з ним гарантії безпеки для України.