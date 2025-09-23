Зеленский обсудил с главой МВФ использование замороженных активов РФ

"Обсудили возможности для использования замороженных российских активов в пользу Украины и все возможные варианты сотрудничества, в том числе и новую программу, направленную на поддержку устойчивости нашей страны в ближайшие годы", - заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве между правительством Украины и МВФ.

Кроме того, было уделено внимание очередному нарушению Россией воздушного пространства стран-членов НАТО. В частности, глава государства вспомнил инцидент в столице Дании Копенгагене, где вечером 22 сентября зафиксировали дроны и закрыли аэропорт.

"Обменялись мнениями относительно причин. Если не будет решительного ответа союзников - государств и институтов - на агрессивные провокации, Россия продолжит их", - рассказал президент.

Также Зеленский выразил благодарность Георгиеву и МВФ за внимание и программы, которые помогают усиливать экономику Украины.