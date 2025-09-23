Зеленский обсудил с главой МВФ использование замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили использование замороженных российских активов и сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Обсудили возможности для использования замороженных российских активов в пользу Украины и все возможные варианты сотрудничества, в том числе и новую программу, направленную на поддержку устойчивости нашей страны в ближайшие годы", - заявил президент.
Также Зеленский сообщил, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве между правительством Украины и МВФ.
Кроме того, было уделено внимание очередному нарушению Россией воздушного пространства стран-членов НАТО. В частности, глава государства вспомнил инцидент в столице Дании Копенгагене, где вечером 22 сентября зафиксировали дроны и закрыли аэропорт.
"Обменялись мнениями относительно причин. Если не будет решительного ответа союзников - государств и институтов - на агрессивные провокации, Россия продолжит их", - рассказал президент.
Также Зеленский выразил благодарность Георгиеву и МВФ за внимание и программы, которые помогают усиливать экономику Украины.
Напомним, что в ночь на 23 сентября украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, саммите по возвращению украинским детей и саммите Крымской платформы
Кроме того, глава государства информировал, что во время этого визита у него запланированы почти два десятка встреч.
В частности, он сообщил, что уже встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаревым. Они обсудили усилия для завершения войны в Украине, а также сотрудничество между странами.
Также известно, что сегодня во вторник, президент Владимир Зеленский должен встретиться с лидером США Дональдом Трампом. Накануне глава государства информировал, что собирается обсудить с ним гарантии безопасности для Украины.