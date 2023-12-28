Зеленський обговорив "формулу миру" з Папою Римським

"Щойно говорив з його святістю Папою Франциском", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував йому за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання справедливого миру.

"Для усіх нас обговорили нашу спільну роботу щодо "формули миру", більше 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи", - додав президент.

Роль Ватикану у війні в Україні

10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту в Будапешт, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і митрополитом Іларіоном, представником російської православної церкви в Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

А у травні президент Зеленський провів зустріч із Папою Франциском, яка тривала близько 40 хвилин.