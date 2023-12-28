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Зеленский обсудил "формулу мира" с Папой Римским

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 декабря, провел разговор с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.

"Только что говорил с его святостью Папой Франциском", - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил его за поздравления для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелания справедливого мира.

"Для всех нас обсудили нашу совместную работу по "формуле мира", более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы", - добавил президент.

Роль Ватикана в войне в Украине

10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом Иларионом, представителем русской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

А в мае президент Зеленский провел встречу с Папой Франциском, которая длилась около 40 минут.

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