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Зеленський обговорив з Байденом санкції проти атомної галузі РФ і представників "Росатома"

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Понеділок 20 лютого 2023 16:57
Зеленський обговорив з Байденом санкції проти атомної галузі РФ і представників "Росатома" Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером США Джо Байденом введення санкції проти атомної галузі Росії та представників "Росатома"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що візит Байдена дав потужний сигнал підтримки українського народу.

"Під час розширеної зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським порушили питання санкцій проти атомної галузі РФ і представників "Росатома"", - написав прем'єр.

До того ж, Шмигаль зосередив увагу Байдена на трьох важливих реформах:

  • антикорупційній,
  • реформі правосуддя,
  • реформі корпоративного управління.

"Цінуємо підтримку США в питанні швидкого відновлення. Вдячні за спрямування $1,5 млрд на цей напрямок і $1,1 млрд - на підтримку енергетики України й Молдови", - написав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що Україна розраховує залучити цьогоріч на базі "фінансового Рамштайну" 17 млрд доларів, аби відновити критичну інфраструктуру за принципом build back better.

Нагадаємо, Зеленський назвав сьогоднішній візит Байдена до Києва найважливішим за всю історію відносин між країнами.

Крім того, Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд доларів.

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