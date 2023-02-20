Зеленский обсудил с Байденом санкции против атомной отрасли РФ и представителей "Росатома"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером США Джо Байденом введение санкции против атомной отрасли России и представителей "Росатома"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Он отметил, что визит Байдена дал мощный сигнал поддержки украинскому народа.

"В ходе расширенной встречи Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским подняли вопросы санкций против атомной отрасли РФ и представителей "Росатома"", - написал премьер.

К тому же Шмыгаль сосредоточил внимание Байдена на трех важных реформах:

антикоррупционный,

реформе правосудия,

реформе корпоративного управления

"Ценим поддержку США в вопросе быстрого восстановления. Благодарны за направление $1,5 млрд на это направление и $1,1 млрд - на поддержку энергетики Украины и Молдовы", - написал премьер.

Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает привлечь на базе "финансового Рамштайна" 17 млрд долларов, чтобы восстановить критическую инфраструктуру по принципу build back better.

Напомним, Зеленский назвал сегодняшний визит Байдена в Киев самым важным за всю историю отношений между странами.

Кроме того, Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины в 2,5 млрд долларов.

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