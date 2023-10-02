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Зеленський обговорив альтернативні зернові маршрути з президентом Єврокомісії

Фото: Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 жовтня, провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Глава української держави подякував за проведення виїзного засідання міністрів закордонних справ країн - членів ЄС у Києві.

"Це важливий сигнал єдності ЄС та України", - наголосив він.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Обговорили експорт агропродукції

Зазначається, що Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили альтернативні коридори експорту української агропродукції.

Сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень країнами - членами ЄС на експорт української аграрної продукції та погодилися з необхідністю пошуку заходів для підтримки українських фермерів.

"Президент високо оцінив ініціативу Єврокомісії щодо підготовки фінансового інструменту для допомоги нашій державі - Українського фонду (Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період та наголосив на необхідності його подальшої підтримки всіма державами - членами ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зернова суперечка

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту української агропродукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні.

Україна у відповідь на це подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запроваджує новий механізм експорту зерна до сусідніх країн. Він також нагадав, що Україна представила свій план вирішення зернової кризи, яку підтримала Єврокомісія.

Більш детально про причини зернового скандалу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЄврокомісіяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн