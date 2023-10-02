Зеленский обсудил альтернативные зерновые маршруты с президентом Еврокомиссии

Глава украинского государства поблагодарил за проведение выездного заседания министров иностранных дел стран - членов ЕС в Киеве.

"Это важный сигнал единства ЕС и Украины", - подчеркнул он.

Собеседники скоординировали позиции накануне предстоящих международных мероприятий.

Обсудили экспорт агропродукции

Отмечается, что Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили альтернативные коридоры экспорта украинской агропродукции.

Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений странами - членами ЕС на экспорт украинской аграрной продукции и согласились с необходимостью поиска мер для поддержки украинских фермеров.

"Президент высоко оценил инициативу Еврокомиссии по подготовке финансового инструмента для помощи нашему государству - Украинского фонда (Ukraine Facility) общим объемом 50 млрд евро на четырехлетний период и подчеркнул необходимость его дальнейшей поддержки всеми государствами - членами ЕС", - говорится в сообщении.

Зерновой спор

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

Украина в ответ на это подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны. Он также напомнил, что Украина представила свой план разрешения зернового кризиса, поддержанного Еврокомиссия.

Более подробно о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.