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Зеленский обсудил альтернативные зерновые маршруты с президентом Еврокомиссии

Фото: Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 октября, провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Глава украинского государства поблагодарил за проведение выездного заседания министров иностранных дел стран - членов ЕС в Киеве.

"Это важный сигнал единства ЕС и Украины", - подчеркнул он.

Собеседники скоординировали позиции накануне предстоящих международных мероприятий.

Обсудили экспорт агропродукции

Отмечается, что Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили альтернативные коридоры экспорта украинской агропродукции.

Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений странами - членами ЕС на экспорт украинской аграрной продукции и согласились с необходимостью поиска мер для поддержки украинских фермеров.

"Президент высоко оценил инициативу Еврокомиссии по подготовке финансового инструмента для помощи нашему государству - Украинского фонда (Ukraine Facility) общим объемом 50 млрд евро на четырехлетний период и подчеркнул необходимость его дальнейшей поддержки всеми государствами - членами ЕС", - говорится в сообщении.

Зерновой спор

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

Украина в ответ на это подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны. Он также напомнил, что Украина представила свой план разрешения зернового кризиса, поддержанного Еврокомиссия.

Более подробно о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен