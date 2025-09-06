ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Азербайджанські МіГ-29 в ЗСУ: скільки винищувачів могла отримати Україна

Субота 06 вересня 2025 11:44
UA EN RU
Азербайджанські МіГ-29 в ЗСУ: скільки винищувачів могла отримати Україна Фото: Україна могла отримати три МіГ-29 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України могли отримати до трьох винищувачів МіГ-29 від Азербайджану, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні на ремонті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

"Повітряні сили України могли поповнити до трьох МіГ-29. Це хоч й не багато, але все одно гарне посилення", - зазначили у Defence Express.

За даними ЗМІ, до початку повномасштабного вторгнення саме три МіГ-29 Повітряних сил Азербайджану знаходились на ремонті у Львівському авіаційно-ремонтному заводі.

Україна використовує у війні проти РФ колишні азербайджанські МіГ-29, - TWZ

Що передувало

Нагадаємо, що 4 вересня у мережі поширилася фотографія українського МіГ-29 з камуфляжем, характерним для ВПС Азербайджану. На знімку винищувач пофарбований у блакитні, сірі та фіолетово-сірі тони і, судячи з озброєння, перебував на бойовому завданні.

Дата і місце зйомки невідомі, проте літак ніс ракети Р-27 і Р-73 класу "повітря-повітря". Незважаючи на ймовірність монтажу, доказів підробки зображення немає.

Невідомо, чи були ці літаки офіційно передані Києву, продані, конфісковані або введені в дію іншим способом. Цікаво, що азербайджанський парк МіГ-29 надійшов саме з України. Перші поставки почалися 2007 року.

Загалом Баку придбав близько 15 машин, які проходили ремонт і часткову модернізацію у Львові. У 2015-2017 роках ці літаки брали участь у спільних навчаннях з Туреччиною, а пізніше знову ремонтувалися в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миг-29 Азербайджан
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії