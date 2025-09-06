Азербайджанські МіГ-29 в ЗСУ: скільки винищувачів могла отримати Україна

Збройні сили України могли отримати до трьох винищувачів МіГ-29 від Азербайджану, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні на ремонті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

За даними ЗМІ, до початку повномасштабного вторгнення саме три МіГ-29 Повітряних сил Азербайджану знаходились на ремонті у Львівському авіаційно-ремонтному заводі.

"Повітряні сили України могли поповнити до трьох МіГ-29. Це хоч й не багато, але все одно гарне посилення", - зазначили у Defence Express.

Що передувало

Нагадаємо, що 4 вересня у мережі поширилася фотографія українського МіГ-29 з камуфляжем, характерним для ВПС Азербайджану. На знімку винищувач пофарбований у блакитні, сірі та фіолетово-сірі тони і, судячи з озброєння, перебував на бойовому завданні.

Дата і місце зйомки невідомі, проте літак ніс ракети Р-27 і Р-73 класу "повітря-повітря". Незважаючи на ймовірність монтажу, доказів підробки зображення немає.

Невідомо, чи були ці літаки офіційно передані Києву, продані, конфісковані або введені в дію іншим способом. Цікаво, що азербайджанський парк МіГ-29 надійшов саме з України. Перші поставки почалися 2007 року.

Загалом Баку придбав близько 15 машин, які проходили ремонт і часткову модернізацію у Львові. У 2015-2017 роках ці літаки брали участь у спільних навчаннях з Туреччиною, а пізніше знову ремонтувалися в Україні.