Головна » Новини » Політика

Зеленський обговорив з Алієвим можливість оборонного співробітництва

Копенгаген, Четвер 02 жовтня 2025 18:10
Зеленський обговорив з Алієвим можливість оборонного співробітництва Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони, зокрема, обговорили потенційну співпрацю у сфері оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

За словами Зеленського, він подякував азербайджанському колезі за принципову та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми говорили про дипломатичні зусилля заради справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти", - додав президент.

Удар Росії по нафтобазі SOCAR

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня російські окупанти вдарили дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі.

При цьому 6 серпня росіяни атакували об'єкт газотранспортної інфраструктури, через який в Україну надходив азербайджанський газ.

На тлі таких ударів РФ у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Азербайджан може зняти заборону на постачання в Україну зброї. Поки що Україна отримує від Азербайджану тільки гуманітарну допомогу.

Також на початку вересня портал Defense Express написав, що Україна могла отримати від Азербайджану три винищувачі МіГ-29.

