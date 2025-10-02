ua en ru
Зеленский обсудил с Алиевым возможность оборонного сотрудничества

Копенгаген, Четверг 02 октября 2025 18:10
Зеленский обсудил с Алиевым возможность оборонного сотрудничества Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны, в частности, обсудили потенциальное сотрудничество в сфере обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

По словам Зеленского, он поблагодарил азербайджанского коллегу за принципиальную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы говорили о дипломатических усилиях ради справедливого мира в Украине, об энергетическом и потенциальном оборонном партнерстве. Согласовали дальнейшие контакты", - добавил президент.

Удар России по нефтебазе SOCAR

Напомним, в ночь на 18 августа российские оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе.

При этом 6 августа россияне атаковали объект газотранспортной инфраструктуры, через который в Украину поступал азербайджанский газ.

На фоне таких ударов РФ в СМИ появились слухи о том, что Азербайджан может снять запрет на поставки в Украину оружия. Пока что Украина получает от Азербайджана только гуманитарную помощь.

Также в начале сентября портал Defense Express написал, что Украина могла получить от Азербайджана три истребителя МиГ-29.

