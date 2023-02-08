Зеленський обговорить з ЄС постачання ракет більшої дальності

При цьому глава держави додав, що Україні потрібно багато різного спорядження, але все залежить від військового напрямку.

Він також заявив, що ЗСУ мають броньовані машини, оскільки в Росії їх тисячі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 9 лютого Зеленський виступить у Європарламенті.

Крім того, раніше європейські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський має відвідати саміт глав держав та урядів ЄС, запланований на 9 та 10 лютого.

Додамо, що Зеленський на саміті лідерів ЄС проситиме більше зброї для боротьби з Росією та просування заявки Києва на вступ до ЄС.

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