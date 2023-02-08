Зеленський на саміті ЄС попросить ще зброї та просування заявки на вступ, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський попросить на саміті лідерів країн ЄС більше зброї для боротьби з Росією та просування заявки Києва на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами українського високопосадовця, для Зеленського головним результатом закордонних візитів є постачання зброї в Україну.

"Мій президент подорожує, щоб досягти результатів. Сьогодні він перебуває у закордонній поїздці. Насамперед головний результат - зброя... Нам потрібна підтримка Європейської Ради, щоб прискорити постачання зброї в Україну", - заявив він.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Києву потрібна далекобійна артилерія та безліч видів боєприпасів, а також бойові танки та винищувачі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 9 лютого Зеленський виступить у Європарламенті.

Крім того, раніше європейські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський має відвідати саміт глав держав та урядів ЄС, запланований на 9 та 10 лютого.

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