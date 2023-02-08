RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудит с ЕС поставки ракет большей дальности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие несколько дней он обсудит с европейскими лидерами передачу Украине ракет большей дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

При этом глава государства добавил, что Украине нужно много разного снаряжения, но все зависит от военного направления.

Он также заявил, что ВСУ бронированные машины, так как у России их тысячи.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 9 февраля Зеленский выступит в Европарламенте.

Кроме того, ранее европейские СМИ писали, что Владимир Зеленский должен посетить саммит глав государств и правительств ЕС, запланированный на 9 и 10 февраля.

Добавим, что Зеленский на саммите лидеров ЕС будет просить больше оружия для борьбы с Россией и продвижения заявки Киева на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзВоенная помощьВойна России против Украины