Зеленський обговорить з ЄС постачання ракет більшої дальності

Президент Володимир Зеленський заявив, що в найближчі кілька днів він обговорить з європейськими лідерами передачу Україні ракет більшої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

При цьому глава держави додав, що Україні потрібно багато різного спорядження, але все залежить від військового напрямку.

Він також заявив, що ЗСУ мають броньовані машини, оскільки в Росії їх тисячі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 9 лютого Зеленський виступить у Європарламенті.

Крім того, раніше європейські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський має відвідати саміт глав держав та урядів ЄС, запланований на 9 та 10 лютого.

Додамо, що Зеленський на саміті лідерів ЄС проситиме більше зброї для боротьби з Росією та просування заявки Києва на вступ до ЄС.

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