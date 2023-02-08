ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорить з ЄС постачання ракет більшої дальності

Новость на русском →
Середа 08 лютого 2023 19:58
Зеленський обговорить з ЄС постачання ракет більшої дальності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що в найближчі кілька днів він обговорить з європейськими лідерами передачу Україні ракет більшої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

При цьому глава держави додав, що Україні потрібно багато різного спорядження, але все залежить від військового напрямку.

Він також заявив, що ЗСУ мають броньовані машини, оскільки в Росії їх тисячі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 9 лютого Зеленський виступить у Європарламенті.

Крім того, раніше європейські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський має відвідати саміт глав держав та урядів ЄС, запланований на 9 та 10 лютого.

Додамо, що Зеленський на саміті лідерів ЄС проситиме більше зброї для боротьби з Росією та просування заявки Києва на вступ до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Евросоюз Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"