Зеленский обсудит с ЕС поставки ракет большей дальности

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие несколько дней он обсудит с европейскими лидерами передачу Украине ракет большей дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

При этом глава государства добавил, что Украине нужно много разного снаряжения, но все зависит от военного направления.

Он также заявил, что ВСУ бронированные машины, так как у России их тысячи.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 9 февраля Зеленский выступит в Европарламенте.

Кроме того, ранее европейские СМИ писали, что Владимир Зеленский должен посетить саммит глав государств и правительств ЕС, запланированный на 9 и 10 февраля.

Добавим, что Зеленский на саммите лидеров ЕС будет просить больше оружия для борьбы с Россией и продвижения заявки Киева на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.