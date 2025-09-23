Трамп зробив прогноз щодо завершення війни Росії проти України
Президент США Дональд Трамп допускає, що війну Росії проти України не вдасться завершити ще протягом довгого часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп зазначив, що Росія "не виглядає дуже видатною", оскільки вона вже витратила на війну проти України три з половиною роки. Хоча Москва планувала завершити війну швидко.
"Це близько трьох з половиною років дуже важких боїв. І схоже, що це ще довго не закінчиться", - додав президент США.
Коли може завершитися війна РФ проти України
Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що він сподівається на завершення війни Росії проти України протягом трьох-шести місяців. Він зазначив, що продовження конфлікту "його обурює".
При цьому спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зазначав, що США ставлять перед собою мету завершити війну в Україні до кінця року.
Прогнози європейських політиків щодо настання миру більш песимістичні. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні попереджав, що не варто очікувати завершення війни в Україні до Різдва.
Він наголошував, що єдиний реальний інструмент проти Росії - це санкції Заходу, які мають вплинути на можливості РФ фінансувати війну.